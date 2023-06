Michael Mittermeier: Traurige Baby-Beichte

Für einen kurzen Moment wurde es ganz still im Saal. Humor sei Heilung, betonte der Komiker mit belegter Stimme bei seiner Zugabe in Hamburgs Schmidts Tivoli-Theater und sorgte dafür für einen hochemotionalen Gänsehautmoment. In seinem aktuellen Tour-Programm "13" verarbeitet der Bayer unter anderem seine Erfahrungen mit der Kirche. Vier Fehlgeburten hätten er und seine Ehefrau Gudrun erlitten, offenbart er. Und fügt traurig hinzu, ihre Sternenkinder seien in einem "Massengrab" im Garten des Krankenhauses begraben worden, weil sie ja nicht getauft waren und der Vatikan die "Vorhölle" für ungetaufte Kinder erst 2007 abgeschafft hätte. Als Meister seines Fachs gelingt es Mittermeier, die erlittene Tragik in einen erlösenden Witz zu verpacken – und so den Beweis für seine These zu liefern: Humor setzt in der Tat heilende Kräfte frei.

