Im Tatort "Alles kommt zurück" erlebten die ARD-Zuschauer am Sonntagabend an Weihnachten eine musikalische Überraschung der besonderen Art. Neben Maria Furtwängler, die seit 2002 in die Rolle der Kommissarin Charlotte Lindholm schlüpft, war auch Musiklegende Udo Lindenberg zu sehen. Inmitten der noblen Hotelbar des Hamburger Luxushotels Atlantic trällerte der Sänger seine millionenfach verkauften Songs und gab seine Künste am Piano zum Besten. So selbstverständlich wie Udo Lindenberg durch die Hotelflure tänzelte, könnte man meinen, dass er nicht nur für den "Tatort" in das Hotel einzog. Und das trifft genau ins Schwarze! Der 75-jährige Musiker soll bereits seit den 90er Jahren im Atlantic Hotel wohnen. Was steckt dahinter?