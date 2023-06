Michael Patrick Kelly: Nach 40 Jahren bricht er sein Schweigen

Im Gespräch mit "Prominent" gestand der heute 45-Jährige nämlich jetzt, dass er damals nach dem Tod seiner Mutter einen sehr emotionalen Moment an ihrem Grab durchlebte: "Mit fünf Jahren, als meine Mutter starb, wollte ich zum Friedhof, weil Muttertag war. Und ich habe Blumen, die ich finden konnte mitgenommen. Und dann kam ich am Friedhof und die anderen Grabsteine hatten viel schönere Blumensträuße." Michael ergänzt: "Dann habe ich einfach als fünfjähriger Junge beschlossen, alle Blumen, und zwar alle, zu klauen und auf das Grab meiner Mutter zu legen." Doch das schlechte Gewissen ließ Michael viele Jahre nicht los. Er fügt abschließend hinzu: "Viele Jahre später hat mich mein Gewissen immer noch so ein bisschen gebissen, und deswegen bin ich vor gar nicht so langer Zeit mit einem Pickup-Truck noch mal dahin, voller Blumensträuße, und habe diesen Friedhof mit 'fresh flowers' bestückt. Und so hat sich ein Kreis geschlossen. Und die Leute im Dorf, die waren sehr getouched, manche haben sogar geweint." Wow! Was für ein emotionaler Einblick in das Seelenleben von Michael! Ob der Kelly-Star uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!

Auch interessant:

Ist Maite in einen verheirateten Mann verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: