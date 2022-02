Michael Schanze: Jetzt muss er erneut ganz stark sein!

Es war der 21. Dezember 1956, als sich Michaels geliebter Vater, Pianist Arthur Schanze († 46) an einem Baum erhängte – ohne Vorwarnung, ohne einen Abschiedsbrief! Für Michael als ältesten Sohn, brach damals eine Welt zusammen. "Er war mein erster Klavierlehrer. Unser Zuhause war immer voller Musik", erinnert sich der Moderator. "Mein Vater war für mich ein Held".

Nach dessen Tod kam er in ein für seine Strenge bekanntes Internat – wurde Teil eines Knabenchors. "Ich war sehr traurig und fühlte mich entwurzelt", so Michael. Erst zwei Jahre später holte ihn seine Mutter Ursula († 93) endlich zurück nach Hause. Es ist das wohl düsterste Kapitel seines Lebens, das Michael in seinem Herzen trägt und nie vergessen wird...