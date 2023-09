Michael Schumacher: Bahnt sich die nächste Familienkatastrophe an?

Sie zeigt gerne, was sie hat. Und sie sagt gerne, was sie tut. Kein Wunder: Laila Hasanovic ist Influencerin. Eine, die gerade einen echten Goldfisch an der Angel hat! Die hübsche Blondine aus Dänemark ist die neue Freundin von Mick Schumacher, dem Sohn unserer Formel-1-Legende Michael. Noch nie sah man den prominenten Rennfahrer so verliebt. Die ganze Welt soll an seinem Glück teilhaben. Doch zerbricht an dem attraktiven Model die Familie?