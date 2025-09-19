Michael Schumacher: Bruder Ralf plaudert über seine süße Enkelin
Erst vor fünf Monaten hat die kleine Millie die Welt erblickt. Ob Ralf Schumacher seine Großnichte schon kennengelernt hat? Das verrät er jetzt in einem Interview.
Michael Schumacher ist vor 5 Monaten Opa geworden.
© IMAGO / MIS
Vor fünf Monaten wurde die Tochter von Michael Schumacher, Gina-Maria Schumacher (28), zum ersten Mal Mutter. Die kleine Millie ist damit der jüngste Familienzuwachs der Schumachers und hat Michael zum Opa und seinen Bruder Ralf Schumacher (50) zum Großonkel gemacht. Ob er seine Großnichte schon treffen durfte und wie er selbst über das Thema Opa werden denkt, verrät der ehemalige Formel-1-Fahrer jetzt in einem Interview.
Ralf Schumacher: „Opa werden? Warum nicht!”
Gegenüber „Bild” spricht der 50-Jährige offen über Familienzuwachs. Sein Sohn David, der aus seiner Ehe mit Cora Schumacher (48) stammt, ist inzwischen 23 Jahre alt und seit sieben Jahren mit der ungarischen Rennfahrerin Vivien Keszthelyi (24) zusammen. Ob da wohl bald Nachwuchs ansteht? Ralf sieht das Thema ganz gelassen: „Opa werden? Warum nicht! Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Mit 50 bin ich aber alt genug, um Opa zu werden. Und David und seine Freundin sind ja im Februar schon sieben Jahre zusammen. Aber da halte ich mich lieber raus …“
Millie kam im März zur Welt
Mit der kleinen Millie gab es dieses Jahr ja bereits Familienzuwachs. Doch hat Ralf seine Großnichte schon kennenlernen dürfen? „Ja klar. Die Kleine ist aber viel unterwegs. Und sie ist ja noch nicht in dem Alter, wo sie sich an unser Treffen erinnern wird“, sagt er.
Mit Sicherheit werden noch viele Treffen dazu kommen! Und wer weiß – vielleicht darf sich Ralf ja bald selbst über ein Enkelkind freuen, genau wie sein Bruder Michael.