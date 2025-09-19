Michael Schumacher: Bruder Ralf plaudert über seine süße Enkelin

Gegenüber „Bild” spricht der 50-Jährige offen über Familienzuwachs. Sein Sohn David, der aus seiner Ehe mit Cora Schumacher (48) stammt, ist inzwischen 23 Jahre alt und seit sieben Jahren mit der ungarischen Rennfahrerin Vivien Keszthelyi (24) zusammen. Ob da wohl bald Nachwuchs ansteht? Ralf sieht das Thema ganz gelassen: „Opa werden? Warum nicht! Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Mit 50 bin ich aber alt genug, um Opa zu werden. Und David und seine Freundin sind ja im Februar schon sieben Jahre zusammen. Aber da halte ich mich lieber raus …“