Michael Schumacher: Diese Worte bedeuten der Familie so viel

Bei dem Grand Prix hatte Lewis Hamilton den zweiten Platz belegt, Teamkollege George Russell hat es auf den dritten Platz geschafft. Mick Schumacher arbeitete als Ersatzfahrer bis tief in die Nacht an den richtigen Einstellungen für die Autos mit. Danach reiste er sofort nach Spanien, um den Grand Prix vor Ort zu verfolgen. Und seine Arbeit wird gewürdigt!

"Wir haben ein großartiges Team mit Mick, der am Freitagabend wieder im Simulator war und großartige Arbeit geleistet hat, die uns geholfen hat, am Samstag auf den richtigen Weg zu kommen", erklärt Lewis Hamilton in Barcelona. Das hört man doch gerne...

Auch interessant:

Jetzt packt Michaels Familie aus! Was sie zu sagen hat? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: