Michael Schumacher: Emotionales Interview von Sohn Mick

Es gibt einen privaten und einen öffentlichen Mick Schumacher. "Zum einen bin ich der Rennfahrer, zum anderen der private Mick. Der bin ich eigentlich immer, aber sobald ich an die Rennstrecke komme, bin ich der Fahrer. Das bleibt so, bis ich Sonntagabend wieder abreise."

Über seine Zukunft verrät der 24-Jährige: "Mein Ziel ist wieder ein Cockpit in der Formel 1 zu kriegen." Aktuell ist er als Testfahrer für Mercedes engagiert. Doch das soll sich bald wieder ändern. Denn die Formel-1 war schon immer sein Traum. "Ich hatte einen genauen Plan für meine Karriere. Schon bevor ich in die Formel 4 gegangen bin, wusste ich, wann ich in welcher Rennserie fahren will, um meinen Traum von der Formel 1 zu ermöglichen. Aber es ist dann alles komplett anders gekommen." Und er glaubt fest an seinen Traum!

Auch interessant:

Jetzt packt Michaels Familie aus! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: