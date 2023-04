Michael Schumacher: Er verliert seine Heimat

Im Laufe des nächsten Jahres ist es so weit. Kerpen-Manheim, die Heimat der Formel-1-Legende, wird es ab 2024 nicht mehr geben. Das Dorf, in dem Michael seine Corinna einst das Ja-Wort gab, wird dem Erdboden gleichgemacht, vom Braunkohletagebau verschluckt. Der Bagger wird alles fressen.

Und damit verschwinden auch all die Plätze, an denen Michael den ersten, wichtigen Teil seiner Lebensgeschichte zubrachte. Das Haus in der Forsthausstraße 92, in dem er seine erste eigene Mietwohnung mit Corinna bezog, ist bereits abgerissen. Seine Kinder- und Jugend-Erlebnisse – der erste Kuss, das erste Bier, Gerüche und Geborgenheit – all die Winkel und Ecken gibt es bald nicht mehr. Da ist es nur einen kleiner Trost, dass Michaels Elternhaus stehen bleibt! Es wird, wie auch die Kartbahn Erftlandring, auf der er seine ersten Runden drehte, von den Abrissarbeiten verschont.

