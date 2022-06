Michael Schumacher: Große Sorge! Die letzte Hoffnung schwindet

Es ist, als würde ein Familienfluch auf den Schumachers lasten. Micks Karriere begann wie ein Märchen. Schnell arbeitete er sich vom Nachwuchstalent in die Formel-1 hoch. Mit ihm würde wieder ein Schumacher Weltmeister werden – daran glaubten viele. Doch es scheint, als wären die Fußstapfen, die Vater Michael hinterlassen hat, einfach zu groß. Bisher konnte Mick in keinem Rennen richtig überzeugen.

Im Gegenteil. Er war für viele sogar eine Enttäuschung. In Dschidda (Saudi-Arabien) krachte er mit 280 km/h in eine Streckenbegrenzung und verursachte einen Schaden in Millionenhöhe. Kurz darauf in Monaco knallte er derart in die Bande, dass sein Auto in zwei Teile zerfetzte. Beobachter fragen sich: Ist der Junge überfordert? Ständig wird er mit seinem berühmten Vater verglichen und versagt dann aber.

Doch Mick ist ehrgeizig, will die Strategien des Teams verbessern. Dafür geht er Risiken ein. Wie beim Rennen in Barcelona. Mick legte nur zwei Stopps ein – das absolute Minimum. Und das bei enorm hohen Temperaturen von 34 Grad im Schatten. Klingt nach einem Spiel mit dem Feuer, das für ihn böse enden könnte.