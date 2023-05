Michael Schumacher: Jetzt mischt sich sein Bruder Ralf ein

Mick Schumacher war seinem Traum einmal sehr nah. Zwei Jahre lang durfte er für die Formel 1 fahren, doch danach war Schluss. Seine Leistung hat am Ende nicht gereicht und er musste Ende 2022 seinen Platz räumen. Aktuell ist er als Ersatzfahrer für Mercedes eingesetzt. Doch erst vor einigen Wochen war die Hoffnung groß, dass er ganz bald wieder in der Topliga mitspielen kann.

Der Grund dafür ist die schwache Leistung von Nyck de Vries. Bei AlphaTauri wurde Mick Schumacher schon in der Vergangenheit gehandelt. Könnte er also seinen Platz einnehmen? "Für den Deutschen bietet sich also nach fünf Rennen schon ein Hoffnungsschimmer, dass er bald wieder in der Formel 1 fahren kann", schrieb Felix Görner in seiner Kolumne bei sport.de. Doch diese Seifenblase zerplatzt jetzt! Denn Red-Bull-Chef Helmut Marko zeigte nie ernsthaftes Interesse an Schumacher.