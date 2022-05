Michael Schumacher: "Mein Herzschlag wurde immer weniger"

Er war ungebremst gegen die Bande gecrasht, musste aus dem zertrümmerten Wagen geborgen werden. In der Netflix-Doku "Schumacher" werden Aufnahmen seines Unfalls 1999 in Silverstone gezeigt. "Plötzlich fühle ich, dass mein Herzschlag komplett aufhört", schildert er in dem Film den Crash. "Ich dachte dann: So muss es sich anfühlen, wenn du auf dem Weg nach oben bist." Unheimlich!

Die Nahtod-Erfahrungen ihres Mannes waren auch für seine Frau Corinna (53) ein Wendepunkt in ihrem Leben: "Es war immer so, als hätte er Schutzengel, die auf ihn aufpassen. Ich hätte nie gedacht, dass ihm überhaupt irgendwas passieren kann." Ein Schock für alle, als das Schreckliche dann doch geschah und Schumi seit seinem Skiunfall 2013 öffentlich nicht mehr gesehen wurde und sich seither in häuslicher Rehabilitation befindet. Nur wenige enge Freunde dürfen ihn besuchen. "Michael ist da, anders, aber er ist da", ist das einzige, was Corinna über den derzeitigen Zustand ihrer großen Liebe preisgibt. Und: "Kämpfe weiter Michael!"