Michael Schumacher: Nach 21 Jahren! ER hat ihn nun abgelöst

Ob Michael Schumacher den Siegeszug seines jungen Kollegen verfolgt? Das weiß wohl nur seine Familie. Seit seinem Skiunfall im Dezember 2013, bei dem der Sportler schwere Kopfverletzungen erlitten hat, hat man ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Seine Familie hält den Gesundheitszustand von Schumi komplett unter Verschluss. Und das wird sich sicherlich niemals ändern! "Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael", so seine Frau Corinna Schumacher (55) in der Netflix-Doku "Michael Schumacher". Sie steht ihrem Mann zur Seite - in guten und in schlechten Zeiten!