Michael Schumacher: Neue Hoffnung! Im August sehen wir ihn endlich wieder

Nach all den Tränen wäre es wohl das Sahnehäubchen am schönsten Tag in Ginas Leben. Ein emotionales Erlebnis, an das sich nicht nur Vater und Tochter noch lange erinnern werden. Einen Termin hat das junge Paar noch nicht verraten. Fans sind sich aber sicher: Gina und Iain könnten am 1. August heiraten – am Hochzeitstag von Corinna (51) und Michael! Ein Datum, das ihnen sicher Glück bringt.