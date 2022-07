Michael Schumacher: Schwere Krise! Jetzt kann nur noch er helfen

"Könnte ich das doch nur mit meinem Papa besprechen“ – diese Gedanken dürfte Mick Schumacher ständig haben. „Ich würde alles aufgeben, nur für das“, sagt er. Michaels Sohn geht es nicht so gut. Nun kommen auch noch Probleme in der Formel 1 dazu. Mick baut katastrophale Crashs. Kürzlich wurde sein Wagen in zwei Teile gerissen. Gefährlich – und teuer! Sein Teamchef Günther Steiner (57) ermahnte ihn bereits, keine weiteren kostspieligen Unfälle zu haben. Stattdessen bräuchte man dringend Punkte. Mick steckt in einer schweren Krise. Er braucht seinen Vater so sehr.