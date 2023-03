Michael Schumacher: So hart war sein Kampf damals wirklich

Lewis Hamilton hatte das große Glück, dass er "immer im richtigen Auto saß. Er fuhr McLaren, und McLaren hat dominiert zu dem Zeitpunkt. Als er eingestiegen ist, war das das beste Auto im Feld, und dann kam er zu Mercedes gerade in dem Moment, wo die angefangen haben zu gewinnen. So gesehen hat er alles richtig gemacht", so Surer im Interview mit "Formel1.de".

Er habe zwar toll dominiert. Aber: "Davor hat ja Michael Schumacher so beeindruckt. Und davor gab es auch einen Alain Prost. Der wurde viermal Weltmeister. Es gibt immer so Zeiten, und da setzt sich halt ein Fahrer durch."

Deswegen würde Marc Surer Hamilton auch nicht al besten Fahrer aller Zeiten bezeichnen. Denn er hatte es nicht nur leichter als Michael Schumacher. Auch das Risiko war früher höher. Wenn Leute um dich herum sterben, wie das in der Vergangenheit der Fall war, dann denkst du eher übers Aufhören nach, als wenn das eigentlich fast ein normaler Job geworden ist"; so der Rennfahr-Experte.

