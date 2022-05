Michael Schumacher: Therapie-Sensation! Das ändert alles!

Acht Jahre ist der schwere Skiunfall von „Schumi“ her. Über seinen Gesundheitszustand ist wenig bekannt. Und das, was an die Öffentlichkeit drang, klang wenig hoffnungsvoll. So sagte Schumis Anwalt 2017: „Herr Schumacher kann nicht laufen.“ Und seine Managerin Sabine Kehm (57) erwähnte zudem, dass es sich bei Michael um etwas „Schwerwiegendes“ handelt. Was diese Aussagen genau bedeuten, weiß nur sein engster Kreis. Doch es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die einstige Rennfahrerlegende nicht mehr der Mann und Vater ist, der er einmal war. In der TV-Doku „Schumacher“ ließ Sohn Mick tief in seine Seele blicken: „Natürlich ist es so, dass nach dem Unfall diese Erfahrungen, diese Momente, die viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind. Oder weniger da sind. Das, finde ich, ist ein bisschen unfair.“