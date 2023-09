Michael Wendler: Aus und vorbei! Er kann es nicht mehr ertragen

"Ich habe euch ja erzählt, dass ich etwas zugenommen habe. Über 102 Kilo habe ich in der Covid-Zeit gewogen", erzählt der "Sie liebt den DJ"-Interpret seinen Fans in einem neuen Video. Vier Kilogramm habe er schon abgenommen. Doch die Zeit rennt! Vor seiner Tour will er unbedingt noch mehr abnehmen und sich in Form bringen!

"Zehn Kilo müssen noch runter bis zur Europa-Tour", so Michael. Tipps kann er sich bestimmt bei seiner Ehefrau Laura holen, denn sie schwört auf die ketogene Ernährung, mit der die Pfunde in Rekordzeit purzeln sollen. Als sie noch als Influencerin aktiv war, hat sie auf ihrem Kanal hin und wieder leckere und leichte Rezepte mit ihren Fans geteilt...