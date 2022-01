Michael Wendler: Bittere Klatsche! Er zieht "DSDS" in den Abgrund

Das Branchenblatt kritisiert, wie Michael aus der Sendung geschnitten wurde. Entweder wurden seine Aussagen komplett entfernt oder der Sänger unkenntlich gemacht. "Der eilig durchgeführte Schnitt erfüllte zwar seinen Zweck, doch gut anzusehen war die Show damit freilich nicht mehr – einerseits, weil plötzlich dramaturgische Lücken entstanden, und andererseits, weil Michael Wendler zunächst in Form einer geblurrten Wolke unkenntlich gemacht wurde", lautet das knallharte Urteil von "DWDL.de". "Gemessen an der Bedeutung von "DSDS" für RTL war all das ein unwürdiges Trauerspiel."

Ob "DSDS" dieses Jahr wieder an der Spitze der Peinlichkeiten steht? Die Konkurrenz schläft nicht. 11 weitere Kandidaten wie "Promis unter Palmen" können von den Lesern gewählt werden.

Baby statt Trennung! Im Video seht ihr die überraschenden Bilder von Michael und Laura aus Florida: