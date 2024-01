Michael Wendler: Das erste Interview! Er packt endlich aus

"Vieles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, fand Laura nicht gut. Oft habe ich auch über ihren Kopf hinweg Entscheidungen getroffen. Das war nicht in Ordnung. Diesbezüglich gab es auch des Öfteren harte Diskussionen zwischen uns. Wer glaubt, Laura sei ein kleines Dummerchen, der vertut sich. Sie ist schlau, erwachsen, manchmal sogar klüger als ich. Es war nicht richtig, sie für mein Handeln in Bezug auf die Corona-Maßnahmen in Sippenhaft zu nehmen und ebenfalls zu bestrafen. Sie hat nichts gesagt und nichts gemacht, was man ihr zur Last legen könnte. Es war schrecklich, welch negatives Medienecho wir erfahren haben. Dennoch stand Laura stets wie ein Fels in der Brandung zu mir, auch wenn ihre eigene Meinung häufig nicht deckungsgleich mit meiner war."

