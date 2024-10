Michael Wendler: Der nächste Flop! Fällt jetzt alles ins Wasser?

Damals freute sich der Wendler noch lauthals via "X": "Oberhausen, Wahnsinn. Weit über 1000 Karten verkauft, in nur 48 Stunden. Die Konzertkarten gehen weg, wie warme Semmeln, freut sich nicht nur der Veranstalter Thomas Hoffmeister. (...) Und für alle Fans der ersten Stunde, die noch keine Karten haben: Jetzt die Lieblingsplätze sichern!!!" Diese Freude dürfte nun verflogen sein.

Ob das Konzert am Ende vielleicht sogar abgesagt wird? Es wäre zumindest nicht verwunderlich. Denn seit dem Absturz von Michael Wendler nach seinen kruden Äußerungen während der Corona-Pandemie scheint bei ihm beruflich so gar nichts mehr richtig zu laufen. Immerhin hat er privat sein Glück gefunden: Er und seine Frau Laura Müller erwarten ihr zweites gemeinsames Baby. Vielleicht sollte er in Zukunft den Fokus lieber darauf legen ...