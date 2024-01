Michael Wendler nach Comeback-Ankündigung: Das Konzert wurde wieder abgesagt!

"Die Rückkehr des Königs - riesen Konzert in Oberhausen steht!!!", schreibt Michael Wendler am Montag auf seiner Facebook-Seite. Für den 6. September 2025 kündigt der Ehemann von Laura Müller ein Openair-Konzert in Oberhausen an. Dazu schreibt Michael Wendler: "Liebe Fans und Freunde, wie versprochen werde ich im kommenden Jahr auch wieder Konzerte in Deutschland geben. Das erste große Konzert steht und Tickets wird es in wenigen Tagen geben. Euer Micha." Auch der Veranstalter Thomas Hoffmeister bestätigt auf seiner Seite das Konzert von Michael Wendler. Somit ist die Rückkehr des Schlagersängers aus dem Exil sicher.

Oder etwa doch nicht? Denn nun meldet sich der Verein "StadtSportBund Oberhausen e.V.", dem das Konzert-Gelände gehört, zu Wort. Und die wollen nichts von einem Auftritt des Skandal-Sängers wissen. Im Statement auf ihrer Instagram-Seite heißt es: "Der 'StadtSportBund Oberhausen e.V.' distanziert sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen eines Michael Wendlers. Es existiert kein unterschriebener Vertrag zwischen dem Veranstalter Herrn Thomas Hoffmeister (Zeitlos Entertainment UG) und dem SSB. Herr Hoffmeister hat lediglich im Dezember angefragt, ob er die SSB Sport- und Freizeitanlage für eine Schlagerveranstaltung im September 2025 buchen kann. Er erwähnte nicht, dass es sich um ein Wendler-Konzert handelt. Erst durch Dritte erfuhr der SSB am 12.01.2024 davon, dass M. Wendler in Oberhausen auftreten soll. Der SSB-Vorstand hat daraufhin gestern beschlossen, dem Veranstalter dafür keinen Vertrag auszustellen. Herr Hoffmeister wurde heute schriftlich aufgefordert, seine Werbung und Äußerungen in der Presse zurückzunehmen und richtig zu stellen."

Nach dieser Aussage scheint sich Michael Wendler eine neue Konzertbühne suchen zu müssen...