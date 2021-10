Michael Wendler: Große Sorge um Tochter Adeline!

Große Sorge um Adeline

Ihren letzten Instagram-Post hat Adeline im April abgesetzt. In ihrer Instagram-Story gibt sie schon lange kein Lebenszeichen mehr von sich. Ziemlich ungewöhnlich, denn vor einigen Monaten war Adeline in dem sozialen Netzwerk noch sehr aktiv. Langsam dürften sich ihre Fans große Sorgen um sie machen! Auch von ihrer Mutter Claudia Norberg hört man schon lange nichts mehr. Auf neue Instagram-Beiträge warten die Follower vergeblich.

Zuletzt sorgte Adelines Papa Michael Wendler mit einem Bericht, der dem Amtsgericht Duisburg vorliegt, für Verwirrung. Seinen Prozesstermin am 21. Juni 2021 hatte der Sänger nämlich abgesagt und damit begründet, dass seine Tochter am 22. Juni in den USA heiraten würde und die Familie deshalb nicht in Berlin erscheinen könne. Ihre Hochzeitsabsicht hat Adeline sogar mit einer Unterschrift bestätigt. Doch Claudia Norbergs Insolvenzverwalter Dr. Sebastian Henneke zweifelt daran, dass Adi wirklich geheiratet hat.

Die Wahrheit kennen wohl nur Michael, Adeline, Claudia und Laura Müller. Auf eine Erklärung warten die Fans bisher allerdings vergeblich...

