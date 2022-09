Michael Wendler: Jetzt kann ihn nur noch seine Tochter Adeline retten!

Michael fordert von der GEMA Tantiemen von 176 Songs, u.a. für seinen Hit "Sie liebt den DJ". 42 825,60 Euro schuldet die Musik-Verwertungsgesellschaft dem Schlagersänger angeblich. Am Montag fand der Prozess vor dem Kammergericht in Berlin statt. Dort sollte endlich geklärt werden, wer seine Songs wirklich geschrieben hat. Denn als Michael und Ex-Frau Claudia Norberg noch ein Paar waren, stand sie als Verfasserin der Songs in den Akten. Michael war dagegen nur Angestellter der Firma seiner damaligen Frau. Deshalb konnten das Geld vom damals insolventen Wendler nicht gepfändet werden.