Michael Wendler: Jetzt meldet sich Laura Müller zu Wort!

Schon seit Wochen macht Michael Wendler mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Kritik an der Bundesregierung, Zweifel an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und öffentliche Schlammschlachten mit seinen Gläubigern - es wird einfach nicht ruhig um den "Sie liebt den DJ"-Sänger. Mit seinem furchtbaren Konzentrationslager-Vergleich hat er den Vogel allerdings endgültig abgeschossen. Doch was sagt eigentlich Laura Müller dazu?