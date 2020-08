Michael Wendler: Jetzt packt sein Arzt aus!

Pleiten, Pech und Pannen: Eine blutige Nase hat sich Michael Wendler (48) in seinem Leben schon öfter geholt. Einer, der dem Sänger erst kürzlich Schmerzen bereitete, ist Dr. Murat Dagdelen (42). In seiner Praxis „DiaMonD Aesthetics“ in Düsseldorf ließ sich der Musiker die Nase operieren. Wie sich „Der Wendler“ im Operations-Saal geschlagen hat, erzählt der Doktor im Interview mit „das neue“...

"Herr Wendler war ziemlich tapfer. Er ist ein wenig schmerzempfindlich, was er auch mehrfach öffentlich zugegeben hat, und war während des Entfernens des Nahtmaterials dementsprechend etwas ängstlich", plaudert der Wendler-Arzt aus.

Lässt auch Laura Müller eine Beauty-OP machen?

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Michael Wendler für die Schönheit noch mal unters Messer legt. Dr. Dagdelen wäre bereit: "Wir haben ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis und haben uns auch darüber hinaus sehr gut verstanden. Ich gehe davon aus, dass – sollte Herr Wendler für sich selbst oder Laura noch einen Eingriff wünschen – er wieder auf mich zukommen wird."