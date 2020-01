Michael Wendler & Laura Müller: Porno-Knaller!

Reddit this

Laura Müller hat offensichtlich kein Problem damit, sich vor der Kamera auszuziehen. Das will sich eine Porno-Firma nun zunutze machen.

Die „ “-Fotos von Laura Müller sorgen in ganz Deutschland für Furore. Während viele Fans sich mit den Nacktfotos nicht so richtig anfreunden können, finden andere scheinbar großen Gefallen daran. Zu ihnen gehört auch : Er bezeichnet die erotischen Aufnahmen seiner Freundin als „Musik für die Augen“.

Michael Wendler & Laura Müller: Unfassbar, was jetzt ans Licht kommt!

Dreht Laura jetzt einen Porno?

Durch die heißen Bilder ist nun auch die Produktionsfirma „xHamster“ auf Laura aufmerksam geworden. Nach „Bild“-Informationen bietet sie der Influencerin sehr viel Geld für einen Sex-Film!

„Wir haben die aktuellen Bilder im Playboy von Laura Müller gesehen und sind ganz angetan von ihrer Ausstrahlung. Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen. Wir bieten Laura eine Gage in Höhe von einer Million Euro für die Mitwirkung in einer High-End-Pornoproduktion. Natürlich freuen wir uns, wenn sie eigene Ideen bei der Entwicklung der Story einbringt“, zitiert „Bild“ den Vize-Marketingchef der Pornowebseite.

Was Laura und Michael wohl zu dem Angebot sagen?

