Michael Wendler: Neustart als Gemüsegärtner

Laura und Michael werden Gemüsegärtner

Auf Instagram meldet sich der Ex-"DSDS"-Juror bei seinen Fans. "Wir sind hier in der Gartenabteilung", erzählt er und richtet die Kamera auf seine Ehefrau, die gerade auf der Suche nach dem perfekten Metall-Ständer ist. "Das ist die Laura, die jetzt zur Gärtnerin wird. Wir wollen unser eigenes Gemüse anbauen. In einem richtig großen Stil natürlich, dass man lange Zeit davon überleben kann. Mega!"