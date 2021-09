Michael Wendler: Schlussstrich für immer! Ein Insider packt aus

Erst kürzlich wurden Gerüchte laut, dass Michael Wendler und Laura Müller ihr Haus in Florida verkaufen wollen. Ein Insider packt nun aus: Offenbar will sich der Schlagersänger komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Michael Wendler ist hier in der deutschen Gemeinschaft verbrannt. Er geht kaum noch aus dem Haus und nimmt auch nicht mehr an gemeinschaftlichen Motorradausflügen teil", erklärt nun ein Nachbar in der "Bild"-Zeitung.