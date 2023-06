Michael Wendler & Claudia Norberg: Ihr skandalöser Trick ist aufgeflogen

Trotz Scheidung hat dieses ehemalige Paar noch eine große Gemein samkeit: Geldprobleme sind ihnen egal. Denn Claudia und ihr Ex-Mann Michael führen ein Luxusleben trotz Millionenschulden! Wann kommt endlich der große Knall?

Die Gläubiger schäumen vor Wut, doch auch Claudia Norberg scheint das nicht zu kümmern. Wie ihr Ex-Mann hat sie Millionenschulden in Deutschland. Und wer denkt, dass Claudia Norberg nun kleine Brötchen backt und in einer kleinen Mietwohnung in Deutschland lebt, der irrt gewaltig. Wie der Wendler lebt die Blondine weiterhin auf großem Fuß.