Michael Wendler & Dieter Bohlen: Das ging wirklich hinter den "DSDS"-Kulissen ab!

Als Michael Wendler (48) samt „Schatzi“ Laura Müller (20) vor ein paar Wochen aus dem sonnigen Florida einflog, um seinen Job bei „Deutschland sucht den Superstar“ anzutreten, war seine Welt noch in Ordnung. Doch nach Michaels Skandal-Statements liegt nun das junge "DSDS"-Glück wieder in Scherben. Wie nun allerdings enthüllt wurde, soll auch schon vor Michaels Ausstieg bei "DSDS" die Stimmung zwischen ihm und den Juroren mächtig gebrodelt haben...

Das „DSDS“-Team aus Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) schien alles andere als begeistert von dem neuen Kollegen! Insbesondere Jury-Chef Dieter wollten den Wendler am liebsten wieder zurück über den großen Teich schicken: Als Michael Wendler zur offiziellen „DSDS“-Pressekonferenz satte 30 Minuten zu spät erschien und die Schuld auf seinen Fahrer schob, schnaubte Dieter sichtlich angesäuert: „Ich war in 18 Jahren ‚DSDS‘ nie zu spät.“ Und weil er gerade so gut in Fahrt war, lästerte Bohlen auch gleich noch über Michaels „schwierigen“ Finanzstatus und ließ wissen: „Michael fragt mich ständig, wie er sein Geld anlegen soll…“