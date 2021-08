Michael Wendler & Laura Müller: Aus und vorbei! Sie verkaufen ihr Haus

Michael Wendler sorgte in letzter Zeit für einige Negativ-Schlagzeilen. Nachdem er wirre Verschwörungstheorien im Netz verbreitete, verlor er seinen Vertrag mit RTL und all seine Werbepartner. Doch damit nicht genug. Als er nicht bei einem Gerichtstermin in Dinslaken erschien, erließ die Richterin Haftbefehl. Außerdem hat der ehemalige "DSDS"-Juror über die Jahre große Schuldenberge angesammelt. Trotzdem lebten Michael und Frau Laura Müller ein Luxus-Leben in Florida. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss...