Michael Wendler & Laura Müller: Baby statt Trennung! Überraschende Bilder aus Florida

Und vor lauter Freude ist der Sänger wohl gleich co-schwanger geworden. Der Wendler geht auf wie ein Hefekloß. Seine kuriose Begründung für die zusätzlichen Kilos: „Ich habe so viel zugenommen, weil ich glücklich bin. Ich habe mal gehört: Man nimmt nur dann zu, wenn man glücklich ist.“ Glücklich? Der Wendler wird in Deutschland per Haftbefehl gesucht. Seine Zukunft in den USA ist ungewiss. Doch ein Baby lässt wohl alle Sorgen sofort vergessen...

Die überraschenden Bilder von Laura und Michael seht ihr im Video: