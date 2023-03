Michael Wendler & Laura Müller: Bitteres Aus vor der Geburt! Sie hat genug

Schließlich erkennt sie endlich, dass es mit dem Nachwuchs, der bald kommt, ernst wird, auch finanziell. Vielleicht hat sie dem Schlagerstar ein Ultimatum gestellt? Immerhin ist es seine Schuld, dass das Paar verschiedene Jobs und Einkommensquellen verloren hat. Jüngst kündigte der schwedische Hersteller von Babyartikeln "Twistshake" die Zusammenarbeit mit Laura. Ein Bekannter bestätigte gegenüber "Bild": "Michael möchte sich von den Verschwörungstheorien distanzieren, damit seine Frau Laura neue Werbepartner findet und er wieder ins Rampenlicht treten kann." Und tatsächlich scheint sich diese Entscheidung zunächst auszuzahlen, denn kurz darauf gab RTLzwei bekannt, dass der Wendler und Laura ihre eigene TV-Doku namens "Michael Wendlers Baby-Glück" erhalten werden, in der sie bei den Vorbereitungen zur Geburt begleitet werden. Doch sowohl das Publikum als auch Promi-Kollegen von Michael protestierten lautstark gegen die Show, wodurch der Sender gezwungen war, die Doku zu canceln. Michael flehte auf Lauras Instagram-Profil sogar seine früheren Fans an: "Ich bin kein Extremist und ich bereue viele meiner Äußerungen. Gebt uns eine Chance!" Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit für Taten, wie sich den deutschen Behörden zu stellen und seine Schulden abzubezahlen. Möglicherweise könnte er dadurch zumindest seine Ehe retten, denn Laura scheint langsam aber sicher genug von alledem zu haben.

