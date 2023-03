Michael Wendler & Laura Müller: Der Anfang vom Ende! Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht

Gerade noch protzte der einstige Schlagerstar mit der eigenen Uneinsichtigkeit und unverändert kruden Verschwörungstheorien. Um so mehr verblüfft seine abrupte Kehrtwende. "Ich habe mich entschieden, meinen Telegram-Kanal in den nächsten Tagen komplett zu löschen", meldet er seiner drastisch geschrumpften Fangemeinde. "Es wird hier keinen Content mehr geben." Dass der Wendler als werdender Papa tatsächlich zur Vernunft gekommen ist, scheint aber fraglich. Wahrscheinlicher ist es, dass seine Ehefrau hinter dem plötzlichen Sinneswandel steckt! Denn die schwangere Laura scheint endlich erkannt zu haben, dass es jetzt, wo Nachwuchs ins Haus steht, bitterernst wird – auch finanziell. Hat sie ihrem arbeitsscheuen Mann etwa die Pistole auf die Brust gesetzt? Schließlich ist es seine Schuld, dass die beiden fast alle Einnahmequellen verloren haben und Laura sich im Netz mit erotischen Rekeleien vermarkten muss. Ein Bekannter bestätigt gegenüber "Bild": "Michael will sich von den Verschwörungstheorien distanzieren, damit seine Frau Laura neue Werbepartner bekommt und er wieder zurück ins Rampenlicht kann." Und tatsächlich schien die Strategie aufzugehen, denn kurz darauf gab RTL Zwei bekannt, man plane die TV-Doku "Michael Wendlers Baby-Glück", für die sich das Paar bei den Geburtsvorbereitungen begleiten lassen wollte – und dafür stolze 500.000 Euro kassieren sollte.

Doch offenbar hatten die Beteiligten unterschätzt, wie gründlich es sich der Wendler mit aller Welt verscherzt hat. Nicht nur die Zuschauer gingen auf die Barrikaden und starteten Petitionen gegen die Show, auch Promis protestierten öffentlich. So drohten beispielsweise die Geissens, sie würden sich notfalls vom TV-Sender trennen. Völlig überwältigt von dem unerwarteten Empörungs-Tsunami knickte RTL Zwei nach nicht einmal 24 Stunden ein und ließ den Deal platzen. Da half es auch nicht, dass Michael auf Lauras Instagram-Profil seine früheren Fans anflehte: "Ich bin kein Extremist und ich bedauere heute viele meiner Äußerungen. Gebt uns eine Chance!" Vielleicht sollte er lieber Taten folgen lassen, sich den Behörden in Deutschland stellen, seine Schulden abzahlen. Womöglich könnte er damit am Ende wenigstens seine Ehe retten. Denn Laura scheint so langsam doch mal die Nase voll zu haben vom Elend, in das ihr Schatzi sie hineingeritten hat …

