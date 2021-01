Michael Wendler & Laura Müller: Der verzweifelte Kampf um ihre Existenz zerstört jetzt ihr ganzes Leben

Das geht aus den Informationen eines Insiders hervor, der gegenüber "Closer" auspackt. Denn es stellt sich die Frage: Wo bitte schön soll – nach dem Verlust sämtlicher Werbeverträge und TV-Deals, der totalen TV-Verbannung bei RTL aus all seinen Sendungen und dem Scheitern jeder Werbetätigkeit seiner jungen Frau Laura – jetzt das viele Geld herkommen, das der Wendler für den gemeinsamen Protz-Lifestyle in Cape Coral (Florida) braucht?

"Er steht vor einem riesigen Problem", berichtet der Insider, der sich die Finanzgeschäfte und Vermögenswerte des Schlagersängers in den USA genau ansehen konnte. "Wenn er so weiterlebt, ist er in einem halben Jahr pleite, auch wenn er noch geheime Rücklagen in irgendeinem Steuerparadies wie Panama haben sollte." Detailliert benennt er das ganze Ausmaß der Wendler-Katastrophe: Das eigene Wohnhaus, noch mit einer hohen Hypothek belastet, soll für rund 500.000 Dollar verscherbelt werden – davon würden maximal 100.000 Dollar übrig bleiben. Ein Traum-Grundstück an Floridas Golf von Mexiko will der Wendler für 780.000 Dollar verkaufen, um die Hypothek und den Kredit dafür loszuwerden, der ordentlich Zinsen verschlingt. Der Bau eines Hauses scheiterte bereits an der Finanzierung. Ex-Frau Claudia musste er mit einem weiteren Hausverkauf abfinden, sie erhielt angeblich einmalig 280.000 Dollar. Und so weiter, und so weiter...