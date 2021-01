Michael Wendler & Laura Müller: Das traurige Aus ist besiegelt

Das traurige Aus ist besiegelt

Schon seit Wochen fragen sich die Fans, warum Laura immer noch an Michaels Seite ist. Viele haben ihr dazu geraten, die Flucht zu ergreifen und an sich selbst zu denken. Doch davon will die Ex-Influencerin offenbar nichts wissen. "Sie liebt ihn", ist Krampe sich sicher. Ob sie allerdings weiterhin an ihrer Kinderplanung festhalte, könne er nicht beurteilen. Der "Egal"-Interpret und seine Angebetete hatten eigentlich vor, eine eigene Familie zu gründen. Derzeit dürfte ihr Fokus aber eher darauf liegen, Geld in die Kasse zu spülen. Denn die Firmen, für die das Paar vorher geworben hat, wollen nicht mehr mit Laura und dem Wendler in Verbindung gebracht werden.

Trotzdem glaubt Michael, dass er bald wieder Konzerte in Deutschland geben und ein neues Album aufnehmen kann. Auf die Hilfe seines Ex-Managers sollte er dabei allerdings nicht zählen. Dieser konzentriert sich derzeit lieber auf sein neues Projekt und den Ex-"Popstars"-Sieger Cristóbal. "Als ich von der Plattenfirma gefragt wurde, ob ich Lust habe an dem Projekt 'Pachanta' mitzuwirken, war ich sofort Feuer und Flamme", schwärmt Krampe. Für das zukünftige Duo plant er ein Event vor rund 40.000 Besuchern - Zahlen, von denen der Wendler aktuell wohl nur träumen kann...

