Michael Wendler & Laura Müller: Ehe-Aus nach Haftbefehl? Insider packt aus!

Mit der offiziellen Vorstrafe in Deutschland könnte auch die Greencard von Michael in Gefahr sein und er in wenigen Monatan Deutschland ausgeliefert werden. Damit würde auch für Laura alles zusammenbrechen. Sein ehemaliger Kumpel Timo Berger sieht schwarz für die Ehe. "Laura ist jetzt mit einem Mann verheiratet, der sofort verhaftet wird, wenn er nach Deutschland kommt. Ob ihr bewusst ist, was das bedeutet? Ich denke, sobald sie die Konsequenzen daraus realisiert, überdenkt sie ihre Partnerschaft nochmal", offenbart er gegenüber dem Portal "RUHR24".