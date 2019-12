Michael Wendler und Laura Müller: Eklat in Florida! Liebes-Aus droht!

Die Trennung der eigenen Eltern ist wohl für jeden Teenager schwer zu verkraften. Doch was Michael Wendlers (47) Tochter Adeline (17) mitmachen muss, ist der Gipfel: Ihr eigener Vater demütigt sie vor einem Millionenpublikum. Könnte das jetzt zum überraschenden Beziehungs-Aus führen?

„Die Tochter tut mir so leid“ – dieser Satz war eine der häufigsten Twitter-Reaktionen auf die „ “-Folge, die vergangenen Montag ausgestrahlt wurde. „Adi ist reifer als Laura und ihr Vater zusammen“, ätzt ein anderer. Was war geschehen? Die Szene, die das Publikum am meisten verstörte, war, als Laura (19) sich verführerisch an einem Motorrad reibt, während der Wendler im Muskelshirt seinen neuesten Hit zum Besten gibt. Auch für Adeline ist das zu viel des Guten. „Ich baue eine Mauer um mich herum, weil ich dann auch manchmal einfach in Ruhe gelassen werden möchte, um mehr Zeit für mich zu haben, um mit der Trennung klarzukommen“, erzählt der Teenager vor laufender Kamera. „Ich bin jetzt nicht eine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit, aber ab und zu wäre es einfach schön, ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu fühlen“, gibt Adeline zu. Sie fühle sich wie das fünfte Rad am Wagen.

Wendler-Tochter Adeline leidet unter der Situation

An ihrer Mama Claudia Norberg (49) gingen diese Worte nicht spurlos vorüber. „Ich war schockiert, dass es ihr doch so schlecht ging“, verrät sie gegenüber "Closer". Auch für den Wendler dürften die Worte seiner Tochter überraschend gewesen sein. Denn bisher hielt sich Adeline mit ihren Gefühlen zurück. „Sowohl für mich als auch für Michael ist Adeline das Wichtigste auf der ganzen Welt“, ist sich Claudia sicher. „Wir würden beide wirklich alles für sie tun!“ Bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Wendler zur Vernunft kommt und sich zum Wohle seiner Tochter von seiner jungen Geliebten trennt? Gut möglich. Denn nicht nur für seine Ex-Frau, sondern auch für Adeline war die Beziehung zur blutjungen Laura ein echter Schock. Die 17-Jährige musste mit ansehen, wie ihre Mutter an dem Drama zerbrach. „Ich saß da, ich habe die Wand angestarrt. Ich konnte nichts machen“, erinnert sich Claudia an diese düstere Zeit. „Ich trug den ganzen Tag Jogginghose. Und dann fühlt man sich auch wie eine Jogginghose: einfach elend!“ Die Einzige, die ihr bei dem Schmerz zur Seite stand: Tochter Adeline. „Es tut mir so leid, was sie mitgemacht hat. Ich war immer die Mutter, die ein Fels in der Brandung sein wollte. Und plötzlich musste sie für mich da sein. Sie hat mich erlebt, als ich völlig niedergeschlagen war. Ich war zerrissen und traurig. Dann kam sie und baute mich auf. Das war eine Situation, in der ich meine Tochter niemals haben wollte. Aber ich konnte es nicht verhindern“, so die Auswanderin.

Zieht Michael Wendler jetzt die Konsequenz?

Verhindern konnte sie auch nicht die Ausstrahlung der „Goodbye Deutschland“-Folge, mit der wieder alte Wunden aufgerissen wurden. „Die Aufnahmen sind mittlerweile zehn Monate alt. Damals war auch ich noch in einem tiefen Loch. Adeline musste das alles mit ansehen“, so Claudia. Auch Weihnachten verbringt die Familie getrennt. „Ich selbst bin gestern wieder in Deutschland gelandet“, lässt uns Claudia wissen. „Ich bleibe bis Februar bei meiner Mama und feiere mit ihr Weihnachten.“ Adeline bleibt bei ihrem Papa. „Aktuell wäre es für Adeline eine Zumutung in Deutschland“, erklärt Claudia. Verständlich, denn die alten Fernseh-Aufnahmen schlugen hohe Wellen. Dazu kommt: Schon früher gab es in ihrer Schule massive Probleme. „Ihre Mitschüler haben sie wegen ihres berühmten Vaters schlimm gemobbt. Als wir dann nach Florida sind, ist sie richtig aufgeblüht. Sie konnte dort ein ganz normales Leben führen und wird nicht ständig auf ihren Vater angesprochen.“ Bis jetzt zumindest – denn das ungleiche Trio aus Wendler, seiner Tochter und seiner nur zwei Jahre älteren Partnerin dürfte mittlerweile auch im weltoffenen Florida auffallen…

Adelines traurige Worte dürften dem Wendler aber ganz sicher zusetzen – wenn er wirklich so ein perfekter Vater ist, wie Claudia beschreibt. Und wer weiß, vielleicht stellt er die Liebe zu seiner Tochter dann auch wieder über die Bedürfnisse seiner jungen Freundin...

