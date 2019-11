Claudia Norberg: Michael Wendlers Ex sucht einen neuen Freund

Fast 30 Jahre teilten sie Heim und Firma, doch 2018 trennten sich Schlagersänger und seine Frau mehr als überraschend. Während ihr bekannter Exmann noch während des laufenden Scheidungsverfahrens mit der 18-jährigen Schülerin Laura Müller anbändelt, läuft die deutsche Unternehmerin seither solo durchs Leben. Mit Hilfe einer ungewöhnlichen Dating-Show begibt sich die Blondine nun auf die Suche nach dem Mann fürs Leben. Wer wird wohl der neue Freund von Claudia Norberg sein?

Claudia Norberg sucht einen neuen Freund im TV

Anfangs litt Claudia Norberg stark unter der Trennung von dem Schlagersänger, der die 48-Jährige für eine deutlich jüngere Frau verließ, doch mittlerweile schaut die selbstbewusste Blondine wieder positiv in die Zukunft. Augenzwinkernd verrät sie : "Ich suche einen neuen Mann und einen neuen Job. Durch die Karriere meines Noch-Ehemannes fühle ich mich im Rampenlicht wohl. Ich nehme Einladungen gerne an." Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2020 hat Claudia Norberg die erste Einladung bereits in der Tasche. Doch auch auf der Suche nach ihrem Traummann wirft die Blondine nun alles in die Waagschale!

Michael Wendler: Jetzt packt Ex Claudia Norberg über die Trennung aus!

Einen Mann auf dem klassischen Weg kennenlernen? Zu langweilig für Claudia Norberg! Die prominente Ex von Michael Wendler sucht ihr Liebesglück lieber auf unkonventionellem Weg im Fernsehen. In der neuen RTLzwei-Dating-Show „Match! auf Datingkurs“ begibt sich die attraktive Blondine, die sich als als gesellig beschreibt, auf Männerfang. Der „Bild“ verrät Claudia Norberg offiziell: „Ja ich suche einen neuen Mann. Auch im Fernsehen. Ich bin kein echter Single-Typ und das war ich auch nie. Ich war immerhin 29 Jahre mit meinem Ex zusammen.“ Ob die Dreharbeiten bereits laufen, behält die Singlefrau lieber für sich, denn bislang hat RTLzwei den Ausstrahlungstermin noch nicht bekannt gegeben.

Wie sieht Claudia Norbergs Traummann aus?

Doch wie sollte der Mann sein, der das Herz der Blondine erwärmen könnte? Statt Äußerlichkeiten hält Claudia Norberg gemeinsame Interessen und eine gewisse Reife für den wichtigsten Erhaltungsfaktor in einer Partnerschaft. Nach 30 Jahren an der Seite eines Mannes hat die reife Endvierzigerin klare Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft: „Er sollte über 40 sein und keine Familie mehr gründen wollen.“ Denn auch ihre eigene Tochter Adeline, die 2002 zur Welt kam, ist bald volljährig und wird flügge. Da möchte sich Claudia Norberg sicherlich keinen neuen Nachwuchs in das eigene Haus holen.

Im Juli 2018 verbringen Michael Wendler, Claudia Norberg und Tochter Adeline ihren Urlaub noch gemeinsam in der amerikanischen Heimat Foto: Facebook/@Claudia Wendler

Schon 2017 verlagerte die deutsche Unternehmerin ihren Wohnsitz gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Wendler aus dem deutschen Dinslaken nach Amerika. In Cape Coral versucht die 48-Jährige nach einem andauernden Insolvenzverfahren unter der Sonne Floridas wieder Fuß zu fassen. Wie sie selbst, muss also auch der neue Mann an ihrer Seite die USA mögen: „Hier verbringe ich derzeit mehr als die Hälfte des Jahres.“ Wichtig also, dass auch Claudia Norbergs neuer Freund mit von der Partie ist, denn sonst wartet eine Fernbeziehung auf die 48-Jährige. Bis zum Start der neuen Dating-Show heißt es abwarten, ob einer der Kandidaten das gebrochene Herz von Claudia Norberg wieder zusammenflicken kann.

Nach ihrem Ex zieht auch Claudia Norberg im Januar 2020 ins . Im Video seht ihr, wie sehr sich die ehemaligen Kandidaten heute verändert haben: