Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt geht es immer weiter bergab

Der gefallene Schlager-Star braucht wohl Geld. Trotz aller Finanz-Tricksereien kann man nicht ewig von heißer Luft und Verschwörungs-Schwurbelei leben. Wohl auch deshalb hat Michael jetzt seine Villa in Cape Coral auf den Immobilienmarkt geworfen. Seit 2017 wohnte er hier, zunächst noch mit seiner Ex Claudia Norberg, später mit Laura. Jetzt soll das Anwesen laut "Closer" also den Besitzer wechseln, für umgerechnet rund 760.000 Euro.