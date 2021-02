Michael Wendler & Laura Müller: Neue Aufnahmen lüften ihr süßes Geheimnis

Laura turtelt mit Michael

Eigentlich hatten die Fans fest damit gerechnet, dass Laura sich von Michael trennt. Immerhin hat sie durch sein Verhalten all ihre Kooperationspartner verloren. Und auch im TV will sie keiner mehr sehen. Doch die 20-Jährige hält auch weiterhin zu dem Sänger. Damit auch ja kein Zweifel daran besteht, wie sehr sie ihn liebt, teilt sie nun ein paar neue Videoaufnahmen in ihrer Instagram-Story. Dort ist zu sehen, wie Michi und seine Angebetete in einem Restaurant speisen.

Neben Cocktails und Salat gibt es auch eine ordentliche Portion Liebe. Sanft hält der "Sie liebt den DJ"-Interpret die Hand seiner Ehefrau. Den Fokus richtet Laura dabei auf ihren Ring. Diese Aufnahmen bestätigen das, was viele Fans schon lange vermutet haben: Laura bleibt auch weiterhin bei Michael. Für sie spielen seine beschämenden Aussagen offenbar keine Rolle...

Letzter Ausweg Porno? Kann Laura Müller SO ihr Geld verdienen?