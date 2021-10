Michael Wendler & Laura Müller: Peinliche Protz-Show! Sie können es einfach nicht lassen

Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen, die jetzt an die Öffentlichkeit gelangten, zeigen: Trotz Steuerschulden von knapp einer Million Euro in Deutschland führt der Wendler in Florida ein Luxusleben!

Unter anderem ließ Michael im Laufe des Jahres rund 37 000 Euro bei Luxus-Labels wie Christian Louboutin, Louis Vuitton und Tiffany & Co. Ach so, Wäsche von Victoria’s Secret für fast 500 Flocken gab’s auch noch.

Zwar hat der Wendler gerade seine Villa in Cape Coral für schlappe 770 000 Euro verkauft – doch an die Rückzahlung seiner Außenstände denkt er trotzdem nicht, im Gegenteil: Neuerdings residiert er mit seiner Frau in einer Luxus-Anlage in Fort Myers zur Miete, Kosten: 6300 Euro – im Monat!

Aber wie kommt der arbeitslose Schlagerbarde zu so viel Geld? Schließlich liefert er keine Hits mehr, sondern nur noch irre Verschwörungstheorien auf Telegram, verlinkt immer wieder zu umstrittenen Onlineshops.

"Ich verdiene mir damit kein goldenes Näschen", versichert der Sänger laut "InTouch". Aber sein ehemaliger Freund Timo Berger behauptet: "In einem schlechten Monat sind immerhin 13 000 Dollar geflossen. In dem besten Monat 43 000 Dollar. An Provisionen für Produktlinks." Das seien "schockierende Zahlen", so Berger, der ebenfalls noch Geld von seinem einstigen Kumpel einfordert.

Doch für den Wendler und Laura bedeuten diese Zahlen offenbar nur eins: Shopping – trotz Schulden...