Michael Wendler und Laura Müller: Sie machen es offiziell! Die Fans laufen Sturm

"Laura hat das Grundstück gefunden. Ich habe euch ja gesagt, dass die Preise hier in Florida explodieren, also sind wir natürlich total glücklich, dass wir unser Traumgrundstück gefunden haben", erzählt Michael Wendler bei "Only Fans". Das Nest solle nicht lange alleine bleiben, so Laura Müller. Die Fans hatten sich bei der großen Ankündigung jedenfalls mehr erhofft...

Michael Wendler und Laura Müller: Baby statt Trennung! Mehr dazu hier im Video: