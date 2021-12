Laura Müller & Michael Wendler: Peinliches Pleite-Drama im Netz!

Mit schwarz gerahmter Brille auf dem Näschen (für den seriösen Anstrich?) verhökert die Wendler-Gattin derzeit ihre Designerklamotten im Netz. Kaufimpuls per Fernbedienung? Nö, aber per Mausklick! Sogar ausrangierte Bühnenoutfits ihres Liebsten werden verscherbelt – denn mal ehrlich, so schnell steht der Schwurbel-Wendler wohl auf keiner Bühne mehr… „Viele von euch waren traurig, dass sie beim letzten Mal nichts ergattern konnten“, glaubt Laura zu wissen. Und hält lockend eine Protz-Lederjacke ihres Liebsten in die Kamera. Und weil Sonderangebote nach dem Prinzip „Nimm 3, zahl 2“ nicht drin sind, legt Laura zu jeder Bestellung ein gratis Fan-Shirt des Schlagersängers a.D. obendrauf – plus Autogramm! Na, wenn das kein Kaufanreiz ist…