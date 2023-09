Michael Wendler & Laura Müller: "Sommerhaus der Stars"-Beichte! Jetzt darf es jeder wissen

2019 nahmen die beiden am "Sommerhaus" teil und sorgten schon damals für Furore. Vieles wurde aber gar nicht erst gezeigt. Denn was bisher nicht bekannt war: Micha wurde bei den Dreharbeiten extrem krank. "Was viele nicht wissen, ich bin schwer erkrankt im 'Sommerhaus der Stars'. An irgendwelchen Keimen". Es ging ihm so richtig schlecht. "Mich hat es voll erwischt, ich hatte Schüttelfrost, Fieber und halluzinierte da wahrscheinlich irgendwie. Ich bin froh, dass das nicht ausgestrahlt wurde."

Schuld soll vor allem die mangelnde Hygiene im Haus gewesen sein. "Also man muss wirklich sagen, es gab einen Lappen, der immer nass war. Also einen Waschlappen zum Spülen des Geschirrs", ist sich Laura sicher. Die 23-Jährige hat sich jedenfalls ganz liebevoll um ihren Schatz gekümmert. "Wie eine Krankenschwester. Ich hatte Fieber ohne Ende und mir war eiskalt, und du hast dich zu mir ins Bett gelegt und mich gewärmt", schwärmt der Musiker.