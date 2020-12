Michael Wendler & Laura Müller: Trennung! Insider enthüllt Unglaubliches

Im Podcast "Die Pochers hier!" diskutieren Oliver Pocher und seine Frau Amira mal wieder über das Wendler-Paar. "Ich finde es gut, wenn sie zu ihm hält, aber es ist blöd, wenn sie zu was steht, was Schwachsinn ist", findet Amira. An eine gemeinsame Zukunft glauben beide aber nicht. "Ich wette eine Million Euro darauf, dass sie in fünf Jahren nicht mehr mit dem zusammen ist. Wenn die in fünf Jahren noch zusammen sind, zahle ich ihr eine Million", sagt Olli. Seine Frau kann ihm nur zustimmen: "Nicht mal zwei Jahre. Man darf sich nicht wundern, dass Werbepartner wegbleiben." Ob sie damit Recht behalten? Das wird die Zukunft zeigen...

Ehe-Drama bei Laura und Michael auf offener Straße! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: