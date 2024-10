Michael Wendler und Laura Müller: Verlieren sie durch Hurrikan Milton ihr Haus?

Derzeit spielen sich in Florida dramatische Szenen ab. In der Nacht zu Donnerstag traf Hurrikan Milton mit voller Wucht auf den US-Amerikanischen Bundesstaat. Mit bis zu 193 Kilometern pro Stunde fegte Milton über das Land hinweg und hinterließ dabei eine Spur des Chaos und der Verwüstung. Laut US-Medienberichten gibt es bereits die ersten Todesopfer. Auch für Laura Müller (24) und Schlagersänger Michael Wendler (52) könnte es in der Wahlheimat Cape Coral gefährlich werden. Aus Sicherheitsmaßnahmen wurden die beiden und der 15 Monate alte Sohne Rome Aston daher evakuiert, wie die derzeit schwangere Laura Müller via Instagram mitteilte.

"Vielen lieben Dank an alle Nachrichten, die bei mir eintrudeln. Danke für euer Mitgefühl. Wir sind evakuiert und werden Hurricane Milton hoffentlich sicher überstehen. Die Sicherheit unseres Sohnes und unseres ungeborenen Sohnes sind das Wichtigste! Meine Gedanken sind bei allen betroffenen Menschen", postete Laura in ihrer Instagram-Story. Hurrikan Milton war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr Ortszeit (Donnerstag 02.30 Uhr MESZ) bei Siesta Key südlich von Tampa auf die Westküste von Florida getroffen.