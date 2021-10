Michael Wendler & Laura Müller: Verrat! Jetzt treibt er es auf die Spitze

Ärger um Michaels Hochzeitssong

Nun gibt es schon wieder Ärger um einen Wendler-Song. Auf ihrem Instagram-Kanal macht Michaels Ehefrau Laura Müller Werbung für ihren Hochzeitssong. "'EGAL WAS DIE ANDEREN SAGEN' heißt der Hochzeitssong von Micha und mir. Geplant war er für die große RTL LIVE Hochzeit, die aber aufgrund von der aktuellen Pandemie abgesagt werden musste. Ich höre den Song mittlerweile schon seit über einem Jahr und hoffe, er gefällt euch mindestens genauso gut wie mir."

Dann schildert sie genau, wann sie das Lied zum ersten Mal gehört hat. "Der Song ist im Frühjahr letzten Jahres entstanden, als ich noch bei 'Let's Dance' getanzt habe. Da habe ich den Titel auch zum allerersten Mal gehört. Während ich fleißig mit meinem damaligen Tanzpartner getanzt habe, hat Micha getextet und mir in den Pausen, die ersten Zeilen präsentiert", so Laura.

Und warum geht sie so ins Detail? Offenbar gibt es Stress mit Michaels Geschäftspartner! "Michael gehören 50 % an Text und Komposition. Die anderen 50 % Tom M.. Die beiden haben in der Vergangenheit des Öfteren zusammengearbeitet. Dieser Titel heißt 'EGAL WAS DIE ANDEREN SAGEN' und nicht 'DU'. Da Tom M. nicht zu 100 %, sondern nur zu 50 % Rechte an diesem Titel hat, darf und kann er nicht einfach ohne Michas Erlaubnis den Text und Titelnamen ändern und den Titel anderweitig vergeben", feuert sie. Ob Laura diesen Insta-Text wohl selbst geschrieben hat, um ihren Ehemann in Schutz zu nehmen? Oder steckt womöglich Michael selbst dahinter...?