Michael Wendler & Laura: Obdachlos! Ihr verrücktes Leben als Bonnie & Clyde

"Wir sind froh, dass er weg ist. Es war ein Albtraum", schimpft eine ehemalige Nachbarin aus Florida. Eine andere fügt eilig hinzu: "Ich habe gehört, dass Laura nackt im Garten rumgelaufen ist ... Und darüber haben sich viele aufgeregt." Außerdem habe man von seinem Finanzamts-Ärger in Deutschland erfahren. Der Sänger sorgte für so viel Ärger in dem ruhigen Ort, dass sein Mietvertrag nicht verlängert wurde. Jetzt soll „Schatzi“ sich mit seiner jungen Frau ein Wohnmobil zugelegt und Florida verlassen haben. Denn die Behörden vor Ort verstehen keinen Spaß, wenn jemand Erotikfotos im Garten schießt …

Aber damit das Leben auf der Straße weiterhin bezahlbar bleibt, macht Laura sich weiterhin auf dem Erotikportal "OnlyFans" nackig. Gegen Cash – versteht sich – zeigt sie Oben-ohne-Fotos, die im Auto geschossen wurden ...